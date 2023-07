Dilemma Cabral

Un gran gol e il proprio nome annotato su un taccuino di prestigio. In queste ore Cabral torna sotto i riflettori per almeno due motivi: prima di tutto la prodezza nell’amichevole contro il Parma e in secondo luogo l’interessamento da parte del Tottenham. L’attaccante brasiliano è infatti una delle possibili idee del club inglese per sostituire Harry Kane nel caso in cui l’attuale attaccante dovesse cambiare squadra.

Il Tottenham non vorrebbe cedere il proprio centravanti in questa sessione estiva, ma se il giocatore dovesse cedere alla corte di società come il Bayern Monaco, gli inglesi dovrebbero correre ai ripari.