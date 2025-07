Corriere dello Sport-Stadio: Nicolussi Caviglia sondato, Sohm e Volpato nel mirino

Due pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 15

Apertura per: “Kean-Viola al vertice”. Sottotitolo: “Tra questa e la prossima settimana l’entourage dell’attaccante discuterà il rinnovo con la società che vuole alzare la clausola e proporrà 4 milioni l’anno”. Catenaccio sul mercato: “Nicolussi Caviglia sondato dal club Sohm e Volpato restano nel mirino”. In taglio basso: “Valentini a Verona: sarà plusvalenza”. Di spalla: “Viti si presenta: ”Firenze, per me vanto e orgoglio".

Pagina 17

La tragedia in primo piano: “Il dolore di Firenze Celeste se ne è andato”. Sottotitolo: “Nove anni nella Fiorentina, Pin era un difensore leale e solido Il profondo legame con la città”.