Quando scoppiò la bolla che portò poi alla squalifica per sette mesi di Nicolò Fagioli, l'allora centrocampista della Juve fu seguito dallo psicologo Paolo Jarre, nel suo percorso di riabilitazione. Al Corriere della Sera, il doc ha però rassicurato anche sulle attuali condizioni del centrocampista della Fiorentina:

"Tra noi è rimasto un legame affettivo e so che lui adesso è molto contento della sua situazione alla Fiorentina, è il clima è cambiato completamente. Certo, leggere di nuovo queste cose sui giornali non gli fa bene, i tempi della giustizia li conosciamo e non sempre le persone capiscono che si tratta di fatti passati. Ma Nicolò sa che, se ha bisogno, io ci sono.

Quando si è a tu per tu, quello che c’è fuori si sfuma, il calcio, la fama, i soldi, davanti avevo un ragazzo. Il suo percorso l’ha fatto e ha completato tutte le prescrizioni. Non gli farebbe male un programma di mantenimento anche se non con l’assiduità precedente. Ma con i ragazzi giovani non è semplice, e comunque ora lo sento felice e sereno, anche per come stanno andando le cose sul campo. Ultimamente, alla Juve giocava poco".