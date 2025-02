Le parole di Palladino lasciano aperti vari scenari. Dalla scelta dell'attaccante dipenderà la Fiorentina anti-Como. E in difesa...

Raffaele Palladino ha parlato poco fa e dalle sue dichiarazioni si possono trarre degli indizi importanti per provare a “pronosticare” la formazione della Fiorentina anti Como.

Gara non semplice, perché i lariani hanno un valore sicuramente superiore alla loro classifica attuale ed un allenatore (Fabregas) molto bravo ed assai propositivo. Caratteristica quest’ultima che, però, può aiutare la Viola, che si trova a suo agio a difendere bassa ed a ripartire velocemente negli spazi che gli avversari tanto offensivi sono pronti a lasciare.

Fiorentina-Como: le probabili scelte di Palladino

Nessuna esitazione sulla scelta del portiere. In difesa subito i primi dubbi. Dodò sulla linea difensiva o più alto? Comuzzo in campo insieme a Pongracic e Ranieri, oppure no (nel frattempo Pablo Marì sarà recuperato per la panchina)? Tutto dipenderà, anche qui, dalla scelta del vice Kean e capiremo tra poco il perché.

In mezzo al campo gli indiziati a giocare sono due tra Fagioli, Cataldi e Mandragora (Adli è ancora ai box), con Folorunsho più alto, ma pronto a dare una mano. Alla Bove per intenderci, pronto al doppio ruolo.

Davanti Gudmundsson non partirà dall’inizio. Palladino ha fatto capire che la febbre e la tonsillite lo hanno debilitato molto; quindi, avrà sicuramente un minutaggio maggiore rispetto a San Siro, ma dovrebbe iniziare la gara dalla panchina.

Gli undici probabili di domenica: due possibili formazioni

Veniamo alla Fiorentina che Palladino schiererà contro il Como. A mio modo di vedere le formazioni probabili sono due, in base al fatto se l’attuale tecnico gigliato sceglierà Lucas Beltran o Nicolò Zaniolo come sostituto, seppure con caratteristiche molto differenti, del centravanti della nostra Nazionale Moise Kean.

Ipotesi Beltran centravanti. In porta De Gea. Difesa a 4 con Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo Mandragora e Cataldi. Esterni offensivi Zaniolo e Folorunsho (quest’ultimo col doppio ruolo). Davanti Fagioli dietro a Beltran.

Ipotesi Zaniolo centravanti. In porta De Gea. Difesa a 4 (che però in fase di contenimento diventerebbe a 5 con Dodò che scalerebbe) con Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo Fagioli e Mandragora. Esterni alti Dodò e Folorunsho. Davanti Beltran in appoggio a Zaniolo prima punta.

Vedremo domenica, ad ora di pranzo, le scelte effettive e definitive di Mister Palladino.