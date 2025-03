Verona e Parma non si pungono: un punto a testa nel posticipo - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa Verona-Parma, gara valida per il posticipo del lunedì di Serie A.Una partita avara di emozioni, così come di reti.

Uno 0-0 che forse non ha accontentato nessuno, nonostante le due squadre non si siano fatte male a vicenda. Un punto per uno che porta il Verona a 30 lunghezze e il Parma a 26. Gli emiliani saranno avversari della Fiorentina nel turno successivo al prossimo. Intanto, ecco la nuova classifica:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Napoli 64, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Fiorentina 51, Lazio 51, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 30, Cagliari 29, Parma 26, Lecce 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15.