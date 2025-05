Maurizio Sarri è sempre più vicino al ritorno sulla panchina della Lazio. A riportarlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che sottolinea attraverso i propri social come per lui sia pronto un contratto biennale con opzione per il possibile terzo anno.

Rimangono solo da limare alcuni dettagli sul suo staff tecnico in biancoceleste, ma le parti contano di chiudere l'accordo nella prossima settimana. Sta per svanire dunque il sogno dei tifosi della Fiorentina di vedere Sarri sulla panchina viola, che rimane ancora vacante.