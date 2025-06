Il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, toccando vari argomenti di casa Fiorentina, tra campo e mercato.

‘Sarebbe un errore lasciare andare Gudmundsson’

“Dzeko sarebbe utilissimo, nel quadro di un attacco preciso, certamente. Non ci si può aspettare un profilo così in campo per tutte le partite. L'errore della Fiorentina sarebbe quello di non riscattare Gudmundsson. Thauvin, ad esempio, sarebbe un peggioramento. Va anche considerato che Kean quest'anno è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Se si lascia andare Gudmundsson servirebbe un calciatore davvero forte. Poi due centrocampisti in grado di fare la differenza”.

‘Cambiare progetto di gioco sarebbe una follia’

“Bisogna solo aspettare i tempi tecnici per Pioli. La Fiorentina andrà avanti con questo progetto. Non so se Pioli giocherà a 4 o a 3 in difesa, ma credo che non ci saranno le ali, sennò si ricomincerebbe da capo. Sottil e Ikone a Firenze hanno già dato, servirebbero almeno 2 ali competitive dal mercato, con tanti soldi da spendere. Cambiare progetto di calcio mi sembrerebbe una follia”.