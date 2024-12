Una dimostrazione di forza assoluta. C'è una grande voglia di rivincita e i test degli ultimi giorni dimostrano che...

Decisiva sarà la reazione della Fiorentina, perché battere l’Udinese potrebbe valere davvero doppio, dopo il ko subìto a Bologna.

Test OK

Il Franchi si stringerà attorno a Palladino che tornerà in panchina a Firenze per la prima volta dopo la morte della madre. Qualche piccolo cambio di formazione potrebbe esserci, ma nessuna rivoluzione. Ci sarà l'undici migliore in campo, del resto non c’è bisogno di cambiamenti epocali o di esperimenti dopo gli ultimi splendidi risultati. E anche dal punto di vista fisico i test degli ultimi giorni dimostrano che la Fiorentina non è in calo.

Voglia di rivincita

A Bologna un po’ di episodi, un po’ l’arbitraggio e un po’ la bravura degli avversari hanno messo ko i gigliati. Ma nessun problema. Anzi c’è una tale voglia di rivincita nella squadra che, un po’ tutti, non vedono l’ora di essere a lunedì pomeriggio. L’Udinese che arriva da quattro punti in sette partite non può fare paura più di tanto.

Dimostrazione di forza

Umiltà, piedi per terra, ma al tempo stesso la consapevolezza di tornare a vincere subito. Dopo la Conference sarebbe una dimostrazione di forza assoluta tornare subito ai tre punti.