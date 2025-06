La Fiorentina Under 15 si giocherà lo Scudetto. La selezione viola è una seria candidata al titolo fin dalle prime battute del campionato: d'altronde ha chiuso la fase campionato con 21 vittorie totali, perdendo solamente sette punti nel proprio percorso e segnando 92 reti sulle spalle di bomber Croci. Un collettivo che ha infranto ogni record nella propria categoria, ma che ha rischiato di vedersi infrangere il sogno nella semifinale di andata contro il Milan, persa 4-2.

Al Viola Park i ragazzi viola erano chiamati a una grande rimonta e non solo non hanno deluso le aspettative, hanno anche dilagato. Fiorentina-Milan Under 15 finisce 6-0. Dopo un brivido iniziale, con pericolo rossonero neutralizzato da Fusi, qualche secondo più tardi Cecchini riapre il discorso. E prima di rientrare negli spogliatoi ci pensa Colombo, correggendo in rete una traiettoria dai piedi di Bernamonte, a pareggiare i conti con l'andata. La ripresa è un'apoteosi viola, inaugurata da un gol fantastico in girata di Barzagli jr. Da qui comincia la festa, dove la Fiorentina si concede la goleada con la doppietta di Savino subentrato e un rigore che porta la firma del solito Croci.

La Fiorentina Under 15 di mister Enrico Cristiani va dunque in finale a giocarsi lo Scudetto dominando contro il Milan e ribaltando il punteggio. A Rieti, i ragazzi viola scenderanno in campo per il titolo contro l'Inter, che nella doppia semifinale ha eliminato l'Atalanta. Data ancora da ufficializzare.

Di seguito, le foto dei festeggiamenti pubblicate dal club: