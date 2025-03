Il celeberrimo tifoso della Juventus, Flavio Briatore, imprenditore, fra le altre, anche in Formula Uno, ha espresso tutta la propria amarezza nel vedere la squadra di Thiago Motta annichilita a Firenze, dalla Fiorentina: “Eccoci qua, siamo andati a Firenze e… 3-0. Per la Fiorentina. Non c'è più senso di appartenenza nella Juventus di oggi. In 10 mesi la nuova dirigenza di Giuntoli ha distrutto la Vecchia Signora. Hanno comprato dei giocatori che sono dei flop totali”.

“Abbiamo comprato dei bidoni”

“Leggevo degli articoli francesi che dicono che la Juve può farcela per la Champions League. Ma la verità è che abbiamo comprato dei bidoni: Douglas Luiz, quel nome impronunciabile dall'Atalanta (Koopmeiners, ndr), Nico Gonzalez… Abbiamo buttato via dei soldi. Non so se la proprietà interverrà ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere. Incomprensibile. Ci siamo sbagliati sull'allenatore? Va cambiato. Ci siamo sbagliati sul direttore sportivo? Va cambiato”.

“A Firenze come all'oratorio…”

"Non c'è più il senso della Juve, lo spirito juventino. Non abbiamo avuto una reazione, anzi. Siamo andati a Firenze come se stessimo andando a giocare all'oratorio. Irriconoscibile questa Juventus: l'hanno fatta su misura del Napoli, ma quelli bravi là sono De Laurentiis e Conte. Noi abbiamo Motta ma finché non verrà mandato via… non so nemmeno più cosa dire"