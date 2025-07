Non c'è solo il Pisa su Mbala Nzola: sebbene il club di Gilardino sia in pole position per l'acquisto dell'esubero viola, negli ultimi giorni sono nati nuovi interessi dalla Serie A.

Nello specifico - a riportarlo è il Corriere Fiorentino - sarebbero due squadre ‘rossoblù’ a essersi informate: il Cagliari, che con la Fiorentina ha diversi discorsi di mercato aperti, e che avrebbe chiesto l'angolano in prestito, ma anche il Genoa, che ha effettuato un sondaggio (salvo poi virare su Colombo, dal Milan).