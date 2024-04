La Gazzetta dello Sport: Ingabbiati dagli specialisti dello 0-0

Ci sono due pagine stamani su La Gazzetta dello Sport per la partita giocata dai viola in Repubblica Ceca.

Pagina 16

Titolo grande: "La Fiorentina fa troppo poco". E ancora: "Nè gioco, né tiri Contro il muro del Viktoria finisce senza gol". Sommario: "Gli specialisti dello 0-0 ingabbiano anche la Viola, che però è inceppatata. E i cambi di Italiano incidono poco".

Pagina 17

Ci sono le dichiarazioni post gara di Italiano: "Loro difendono e noi ci siamo cascati in pieno". Poi ammette: "Creato poco in attacco. Ora dobbiamo lavorare in fretta si gioca sui 180'".