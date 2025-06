L'ex Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Bruno del possibile futuro della panchina viola, con la società gigliata al lavoro sul nome del prossimo tecnico. Queste le sue parole: “Pioli? Ultimamente non l'ho sentito, ma se dovesse tornare a Firenze sarei felice. Ma chi sceglie una panchina lo fa in base ai programmi della società e su questo punto io ho dei dubbi. Contano i fatti, non le garanzie”.

E ancora: “Palladino l'avrei tenuto, ma il problema più grande non è l'allenatore in sé. Il problema è la gestione generale. Come fa il tecnico a non avere il numero del presidente? Non si è mai vista continuità. Se arrivano offerte importanti per De Gea, Dodo e Kean la Fiorentina li rimpiazzerà con i soliti prestiti. Sarri? Non capisco perché non sia stato nemmeno contattato. Ma ripeto, il problema non è l'allenatore, ma cosa ha intorno”.