Dodici milioni di euro netti l'anno. Con questa incredibile somma, l'Al-Nassr è riuscito a convincere lo scorso anno Stefano Pioli ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Un ingaggio ovviamente fuori da tutti i parametri italiani, a cominciare proprio da quelli della Fiorentina che pure lo ha contattato in questi giorni.

La fiducia del DS

Pioli sa di avere la fiducia da parte del proprio club; giusto pochissimi giorni fa, il direttore sportivo Fernando Hierro (ex calciatore del Real Madrid) lo ha elogiato definendolo un “allenatore professionista nel bel mezzo di una brillante carriera calcistica”, aggiungendo anche: "Stiamo discutendo con lui i nomi dei giocatori in partenza e in arrivo".

Pronto a rimettersi in gioco

Ciò nonostante il tecnico è pronto a rimettersi in gioco, in Italia in generale e in particolare alla Fiorentina, club con il quale proseguono i contatti e che vede il tecnico di Parma come il suo obiettivo principale per la panchina in questo momento. Ovviamente, ma questo Pioli lo sa benissimo, nel nostro Paese prenderebbe una cifra nettamente inferiore rispetto a quella che gli viene garantita dagli arabi.