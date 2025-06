Il primo tassello fondamentale da mettere è quello relativo all'allenatore per la Fiorentina. Dopo le dimissioni di Palladino c'è bisogno di trovare una guida per questa squadra che possa ricompattare l'ambiente e dare un gioco che, nella scorsa stagione praticamente non c'è mai stato.

Prima scelta e alternative

Occhi ancora puntati su Pioli, che è la prima scelta per il club viola. Convince di più rispetto ad altre alternative come possono essere Gilardino e Farioli.

Baroni sul mercato, De Rossi…

Baroni intanto ha salutato ufficialmente la Lazio ed è sul mercato, mentre c'è chi, come De Rossi aspetta solo un segnale da Firenze per partire.

Boutade

Circolano nel frattempo anche nomi ‘esotici’ e di grande richiamo come Mancini, Benitez e Xavi, ma che non trovano riscontri per il momento e quindi sono destinati a rimanere semplici boutade.