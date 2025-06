Pioli verso la Fiorentina? Commisso lo contatta in prima persona: le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte nuovo allenatore della Fiorentina. Il presidente del club viola Rocco Commisso avrebbe contattato direttamente Stefano Pioli.

Stando a quanto riferito da Al-Riyadh, quotidiano saudita specializzato, il presidente della Fiorentina sarebbe attualmente in trattativa con Pioli, attuale allenatore dell'Al Nassr. E sarebbe lo stesso Commisso a muoversi in prima persona per individuare il nuovo allenatore che prenderà il posto di Palladino alla guida della prima squadra. Pioli guadagna 12 milioni di euro netti a stagione in Arabia Saudita, una cifra ovviamente che cambierebbe in maniera drastica in caso di ritorno a Firenze.