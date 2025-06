Per il vice Kean, l'obiettivo numero uno resta il bomber del Cesena. Ma occhio all'interessamento di un ex tecnico della Fiorentina

La Fiorentina riuscirà a trattenere Kean? Se sì, questa volta andrà sul mercato a prendere un vice? Sono interrogativi a cui oggi non si può dare una risposta, visti anche gli impegni del nazionale azzurro, ma intanto torna in auge un nome già fatto per l'attacco viola.

Il candidato n°1 per il vice Kean

Torna a farsi sentire la voce dell'interessamento da parte della Fiorentina per l'attaccante del Cesena Cristian Shpendi. Il giocatore, che ha disputato una discreta stagione in Serie B, era già stato cercato a gennaio, ma il Cesena non lo aveva lasciato partire.

Anche Italiano è interessato

Adesso però potrebbe tornare di moda come vice Kean, riporta Tutto Cesena, anche se la dirigenza gigliata dovrà sfidare le altre squadre interessate come Torino e Bologna. Ad ogni modo, se a metà stagione il club romagnolo non l'avrebbe fatto partire, adesso - a salvezza raggiunta - il Cesena potrebbe ascoltare le offerte dalla Serie A.