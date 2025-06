Nel caos, all in su Pioli. Commisso se hai ancora voglia è questa la strada giusta

Si naviga a vista, nella solita incertezza, ma tra mille problemi è arrivata una buona notizia: De Gea difenderà ancora la porta della Fiorentina.

Al momento c'è il portiere, manca l'allenatore. Mentre Pradè difficilmente abbandonerà la cabina di comando, anche se la presa di posizione della curva, le divergenze con Palladino sono destinate a lasciare il segno. Commisso ci ha parlato, per il momento si va avanti assieme, rimandando ogni discorso a fine giugno quando gli scadrà il contratto.

Tanti casi da risolvere

Intanto c’è un mercato da fare, tanti casi da risolvere (per primo, appunto, la scelta del tecnico), e nessuna vera alternativa all'orizzonte. Sul tecnico, appunto, si misurerà la risposta di Commisso a questo momento davvero difficile e delicato. Un Rocco chiamato, per la prima volta, davvero in causa dal punto di vista operativo. E nessuna possibilità è esclusa: dal rilancio, al cambiamento totale, alla messa in vendita della Fiorentina.

Commisso potrebbe essersi anche stufato, senza la voglia di mettersi un po' in discussione, di tutto quello che sta accadendo attorno a lui. E senza Barone, che sicuramente riusciva a fargli schivare molti colpi, oggi la pressione è raddoppiata. Sarà un mese decisivo per capire che cosa accadrà.

De Gea, Kean e (forse) Dodô

Intanto si riparte da De Gea e da un triennale da tre milioni a stagione. Il prossimo dovrà essere Kean e poi forse Dodô. Sul tecnico, lo ripetiamo, serve un big. Si è voluto, in maniera davvero sciocca, tenere il punto con Sarri che invece sarebbe stata una scelta perfetta e condivisa da tutto il popolo viola. Lo scriviamo adesso, con tutto il rispetto per persone ed allenatori perbene: De Rossi, Baroni, sarebbero un grandissimo rischio. Thiago Motta e Farioli, anche. Ma se si vuole davvero rilanciare occorre uno bravo, bravo, subito.

L'uomo perfetto

Pioli sarebbe perfetto. Conosce già l’ambiente, ha vinto con il Milan, è diventato un grandissimo allenatore ed è la prima scelta viola. Le due parti stanno parlando e la trattativa è in fase avanzata. Pioli porterebbe con sé garanzie, anche per trattenere i grandi calciatori e magari anche qualche consiglio su una struttura societaria da riorganizzare. Si ripartirebbe dal miglior allenatore possibile, Commisso se hai ancora voglia è questa la strada giusta.