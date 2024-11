Ripescare Gud senza perdere Beltran? Palladino studia il tridente-fantasia, con un Colpani da ripensare

Il match di Lecce è stato quello del passaggio di consegne da Gudmundsson a Lucas Beltran ma anche il vero inizio di stagione dell'argentino, da lì a tabellino con due reti e due assist. Ora se da un lato c'è la smania di vedere davvero con continuità l'islandese, dall'altro il pensiero va a chi dovrebbe lasciargli il posto: per questo secondo La Nazione, al vaglio di Palladino ci sono ulteriori varianti al sistema, che prevedrebbero l'utilizzo di entrambi, insieme a Kean.

In tal senso, le opzioni sono varie: la Fiorentina potrebbe virare verso un “uno-due” in zona offensiva ma anche restare all'albero di natale attuale. Così come in un 4-2-3-1 molto sfrontato, ci sarebbe spazio per tutti e anche per Colpani, che è l'elemento un po' più traballante di questa possibile evoluzione. Senza dimenticare gli altri esterni, che sarebbero tagliati fuori.