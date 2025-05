E i Friedkin tifano per De Rossi alla Fiorentina...

In queste ore c'è chi fa il tifo per l'approdo di Daniele De Rossi alla Fiorentina. Non è un gruppo di sostenitori viola, ma è la proprietà della Roma.

Qualora il tecnico trovasse un accordo con il club viola, ecco che i Friedkin si troverebbero a risparmiare la bellezza di 6,5 milioni di euro. Questi infati sono gli emolumenti che dovrebbero versare a DDR da qui fino alla scadenza del contratto dell'allenatore che avevano deciso di esonerare all'inizio della stagione appena conclusa.