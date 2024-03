Repubblica: Commisso a Firenze fino a giugno

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani nell'edizione di Firenze de La Repubblica.

Pagina 16

Apertura per: “L’ultima carezza per l’addio a Barone “Per sempre grati”. Sottotitolo: ”In diecimila alla camera ardente dentro il Viola Park. Sfilano i vertici del calcio italiano Il dolore della moglie e dei figli. E in serata arrivano anche i tifosi della curva Fiesole". In taglio basso: “Campionato e coppe, oggi di nuovo in campo”.

Pagina 17

Qui leggiamo: “Commisso a Firenze fino a giugno “Joe non morirà mai vivrà nei nostri cuori”. Sommario: ”Il presidente rimarrà in città per gestire il club fino alla fine della stagione".