Le scelte di Di Francesco per Torino-Venezia. Attenzione ai giocatori in dubbio e ai pesanti diffidati verso la Fiorentina

All'Olimpico Grande Torino, il Venezia si gioca un pezzo di stagione e di salvezza. Gli arancioneroverdi devono continuare a fare punti per sperare di rimanere nella categoria. La prossima sfida sarà contro la Fiorentina: in vista della gara, ci sono da valutare Ellertsson e Sagrado, oggi fuori per infortunio. Svoboda, invece, ha praticamente terminato la sua stagione. Attenzione, soprattutto, alla lista di diffidati per stasera: ci sono nomi pesanti come Kike Perez e soprattutto Idzes, oltre a Candé.

Questa la formazione ufficiale del Venezia per stasera: Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All.: Di Francesco.