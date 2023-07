Fiorentina allo sprint per Dia. E senza clausola si apre un altro scenario per l'attaccante

Domani a mezzanotte scadrà il termine per poter esercitare la clausola rescissoria inserita nel contratto di Boulaye Dia (26). Per chi volesse strapparlo alla Salernitana, il prezzo da pagare è quello di 25 milioni di euro.

In Italia, si legge sul Corriere dello Sport, è stata fin qui la Fiorentina a farsi avanti concretamente, mentre resta sempre timido l’interesse del Milan. Voci sempre più insistenti arrivano, però, dalla Premier con l’Everton che alla fine potrebbe spuntarla.

E dopo la scadenza della clausola? Si aprirebbe un altro scenario. Per i granata Dia ha una valutazione di 40 milioni. Per il direttore sportivo Morgan De Sanctis, senza offerte irrinunciabili l'attaccante dovrebbe essere tolto dal mercato in prossimità dell’inizio del campionato.