Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che hanno ricevuto una squalifica rispettivamente di 7 e di 10 mesi, arriva il momento del terzo nome coinvolto nel caso scommesse. L'attaccante dell'Aston Villa Nicolò Zaniolo è arrivato in tribunale a Torino per essere ascoltato dai pm della Procura.

Rispetto agli altri due italiani squalificati, tuttavia, Zaniolo ha una chance in più. Il ragazzo ha ammesso di aver scommesso in materia di poker e blackjack, ma mai sul calcio. Se questa versione fosse confermata, Zaniolo si farebbe carico soltanto di una salata multa senza squalifiche previste. Sarà un pomeriggio importante per il suo futuro.