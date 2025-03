Milenkovic segna il suo rigore e il Nottingham Forest vola in semifinale di FA Cup battendo il Brighton

Semifinale di FA Cup per il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic, che ha battuto il Brighton ai rigori per 3-4 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Dal dischetto ha segnato anche l'ex difensore della Fiorentina Milenkovic, che ha segnato il quarto penalty per i suoi dopo l'errore di Nico Williams. Decisivi gli errori del Brighton di Hinshelwood e Diego Gomez. Altro gran traguardo per il Nottinham, al momento terzo in Premier.