Corriere dello Sport-Stadio: Fazzini prima, poi Traorè e Bennacer...?

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi c'è 'Fiorentina Protagonista', con foto in primo piano del nuovo colpo dei viola, ovvero Fazzini dall'Empoli e Hamed Junior Traorè, altro obiettivo per il centrocampo.

Al centro

Traorè con Fazzini è il titolo che campeggia al centro, con a seguire il sottotitolo 'Affare da 20 milioni, tutto sull'ivoriano'.

Gli altri titoli

Proseguendo c'è un approfondimento sempre su mercato a centrocampo: “Si pensa anche Bennacer, ma il nodo è l'ingaggio”. E poi: " "La giovane punta, gli occhi su Shpendi".