Si riempie l'infermeria dell'Empoli: operati tre ex Fiorentina. Intervento riuscito al crociato per Kouame

Non sarà un finale di stagione semplice per l'Empoli, già impegnato in una lotta salvezza complicatissima e adesso alle prese con tre infortuni. Tutti e tre con interventi chirurgici. E tutti e tre ex Fiorentina: Kouame, Maleh e Zurkowski.

Ecco il comunicato dell'Empoli: “Empoli Football Club comunica che nella giornata di oggi sono stati sottoposti ad intervento chirurgico i calciatori Christian Kouamé, Youssef Maleh e Szymon Zurkowski. Christian Kouamé è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, alla presenze dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. Youssef Maleh è stato sottoposto ad intervento a livello di legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito anche in questo caso dal Professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. Szymon Zurkowski è stato operato al comparto postero laterale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat alla presenza dello staff medico azzurro presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito”.