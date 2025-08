UFFICIALE: Un altro giovane viola ceduto in prestito in Serie C

Continua il mercato dei giovanissimi viola. Arriva infatti un'altra cessione in prestito per un giovane viola, protagonista nelle scorse stagione nella Primavera

Il calciatore in questione è Mattia Ievoli. Il centrocampista sia accasa per la prossima stagione all'Ospitaletto Franciacorta. Prima esperienza fra i professionisti per Ievoli che cercherà spazio per maturare ancora e giocarsi poi le sue carte in viola. Di seguito il comunicato della società viola.

ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo per la stagione 2025/26, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Ievoli all' Ospitaletto Franciacorta, Club che disputerà il campionato di Serie C nella stagione in corso.