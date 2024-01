Nella classica conferenza della vigilia ha parlato l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che domani affronterà il Milan nel quarto di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:

"Il nostro obiettivo è andare in Champions League, è l’unico obiettivo valido. Se sono soddisfatto della partita di Roma? Sono molto soddisfatto, di dove arriviamo non lo so, ma la squadra si sta compattando. Chi preferisco tra Fiorentina e Bologna alle eventuale semifinale di coppa? Eventualmente ci penseremo domani. Domani sarà uno scontro molto importante”.