I convocati della Fiorentina in vista del Torino: nessuna sorpresa per Kean e Comuzzo, ma un centrocampista resta a Firenze

La Fiorentina pochi minuti fa è partita in treno alla volta di Torino, e allo stesso tempo il tecnico gigliato Raffaele Palladino ha reso noto la lista dei convocati. Come preannunciato Danilo Cataldi non ha ancora recuperato dall’acciacco che lo ha tenuto fuori dalla sfida di giovedì contro il Genoa, non partendo neanche con i compagni per restare a Firenze e svolgere il suo personale percorso di recupero. Regolarmente disponibili Moise Kean e Pietro Comuzzo, entrambi esclusi contro il Genoa, ed in dubbio fino a qualche ora fa. Confermare i primavera Baroncelli e Rubino.

Questa la lista completa dei convocati della Fiorentina in vista del Torino:

1) ADLI Yacine 2) BARONCELLI Leonardo 3) BELTRÁN Lucas 4) BIRAGHI Cristiano 5) BOVE Edoardo 6) COLPANI Andrea 7) COMUZZO Pietro 6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson 9) DE GEA QUINTANA David (P) 10) GOSENS Robin Everardus 11) IKONE Nanitamo Jonathan 12) KAYODE Michael Olabode 13) Kean Moise 14) KOUAME Kouakou Christian Michael 15) MANDRAGORA Rolando 16) MARTINELLI Tommaso (P) 17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas 18) MORENO Matías Agustín 19) PARISI Fabiano 20) RANIERI Luca 21) RICHARDSON Michael Amir Junior 22) RUBINO Tommaso 23) SOTTIL Riccardo 24) TERRACCIANO Pietro (P).