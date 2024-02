Milan e Atalanta blindano la zona Champions ma i beragamaschi non sono più quarti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si spartiscono la posta in palio Milan e Atalanta nel posticipo serale della domenica: a San Siro è finita 1-1 tra due squadre che puntano decisamente alla prossima Champions League. Succede tutto nel primo tempo: al 3' il gol abbagliante di Leao, con dribbling e poi destro meraviglioso a girare sul secondo palo.

Poi al 37' il pareggio dal dischetto di Koopmeiners, per un calcetto di Giroud su Holm. Secondo tempo più guardingo, con i rossoneri però più pericolosi: i bergamaschi non sono più quarti ma in settimana si completeranno i recuperi, definendo la zona Champions.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 66*, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta* 46, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli* 37, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 13.

* = una partita da recuperare