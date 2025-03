Tante assenze e nuovo schema: Fagioli chiamato a prendere per mano questa Fiorentina

La Fiorentina, dopo mesi dedicati solo alla Serie A, torna a concentrarsi sulla Conference League. Dopo le due finali perse durante la gestione di Vincenzo Italiano, i viola hanno una grande voglia di riscatto; l'obiettivo è la vittoria della coppa, ma il cammino è lungo e riparte giovedì sera contro il Panathinaikos.

Per raggiungere la meta sperata Palladino avrà una freccia in più al suo arco: Fagioli. Il centrocampista ex Juventus fin qui è stato utilizzato col contagocce dal tecnico campano, ma le sue doti tecniche, oltre ad una discreta esperienza europea, possono essere fondamentali nel cammino in Conference League.

Secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina dovrebbe scendere in campo con lo stesso assetto visto contro il Lecce. Il centrocampo del “nuovo” 3-5-2 sarà formato con molta probabilità dal terzetto tutto italiano Mandragora-Fagioli-Cataldi (visto anche L'assenza di Ndour fuori dalla lista Uefa e gli acciacchi di Folorunsho e Adli). Fagioli ha finalmente l'occasione per dimostrare di poter tenere in mano le chiavi del centrocampo e del gioco viola.