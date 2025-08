E' l'ora di Fortini: tre match in Inghilterra per convincere Pioli e a quel punto la Fiorentina potrebbe avere le fasce al completo

Dopo una prima parte di ritiro trascorsa a recuperare la condizione, Niccolò Fortini è pronto e arruolabile per poter mettere minuti nelle gambe: tre gare di un certo prestigio di fronte a lui, in cui poter convincere Pioli. Il vice di Dodo potrebbe essere davvero il classe 2006, reduce da un'ottima annata in Serie B alla Juve Stabia, anche se da esterno sinistro. La Fiorentina vorrebbe puntarci davvero e in tal caso avrebbe già i suoi quattro esterni al completo.