Giornata da ricordare per Lorenzo Amatucci, centrocampista della Fiorentina in prestito alla Salernitana che ieri ha siglato la sua terza rete stagionale con la maglia granata. Vittoria per 2-0 dei campani sul Mantova, con Amatucci che ha segnato il momentaneo gol dell'1-0 nel recupero del primo tempo.

Un tifo fortissimo di sinistro che ha sbloccato un match fondamentale in chiave salvezza. La Salernitana è ora a -1 dalla zona salvezza, con il club di Salerno al momento 17esimo e in zona playout. Questo il video del gol: