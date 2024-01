Mazzarri: "Ho rivisto la partita di campionato contro la Fiorentina, stiamo studiando qualcosa di diverso. Cajuste recuperato, Zielinski..."

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa: “Non penso al mercato ma solo alla partita di domani, e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre ed è la mentalità che voglio trasmettere ai giocatori. Ultimamente giocavamo bene, ma non raccoglievamo quanto meritavamo e quindi la fiducia era venuta meno. La vittoria con la Salernitana però ci ha fatto molto bene”.

‘Zielinski migliora, Demme invece…'

E poi: “Sono contento di come sta Cajuste, per domani dovrebbe farcela. Zielinski è in netto miglioramento e lo valuteremo stasera, mentre Demme difficilmente sarà a disposizione. Se cambierò modulo? Qualcosa di nuovo lo abbiamo provato, ma ci vuole tempo. Domani penso che rimarremo così”.

‘Ho rivisto la sconfitta con la Fiorentina per capire cosa fare’

Sulla sconfitta con la Fiorentina in campionato: “Non entro nel merito di una partita in cui in panchina c'era un collega. Sicuramente fu una brutta serata, come sempre quando perdi dopo aver vinto uno Scudetto. In questi giorni l'ho rivista per capire cosa fare di diverso, sicuramente la Fiorentina fece una grande prestazione".