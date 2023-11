Mondragon: "Mina molto bravo, ha dato tranquillità alla difesa. Per essere venuto a giocare con pochissimi minuti all'attivo..."

L'ex portiere Faryd Mondragón ha sottolineato in maniera positiva la presenza del difensore della Fiorentina, Yerry Mina, al centro nel reparto arretrato della Colombia che nel corso della notte ha battuto il Paraguay per 1-0 (gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali).

“Ha dato tranquillità"

Secondo Mondragon, Mina “ha dato tranquillità al reparto difensivo”.

“Molto bravo e con un buon gioco aereo”

Poi ha aggiunto: “Mi sembra che Yerry Mina, per essere venuto a giocare con all'attivo solo pochissimi minuti negli ultimi mesi, sia stato molto bravo e ha dato tranquillità, un buon gioco aereo e credo che Lorenzo (il selezionatore della Colombia ndr) dovrebbe individuare alcuni giocatori permanenti all'interno della squadra”.

E tra questi, per Mondragon, dovrebbe esserci anche il centrale gigliato.