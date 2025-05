E mentre è a Firenze, arriva una grande notizia per Christensen. Il portiere viola torna in nazionale dopo quasi 3 anni di assenza

Arriva una convocazione a sorpresa per Oliver Christensen con la Danimarca. Proprio mentre il portiere della Fiorentina in prestito alla Salernitana si trova a Firenze (fino a pochi minuti fa si trovava al Viola Park), è arrivata la lista dei convocati del CT Brian Riemer per i prossimi impegni in amichevole contro Irlanda del Nord e Lituania.

Christensen torna in nazionale maggiore dopo quasi 3 anni, visto che l'ultima chiamata della Danimarca per lui risaliva a novembre 2022. Per lui una sola presenza con la maglia danese datata 2020. Nonostante la stagione negativa della Salernitana, le parate di Christensen hanno fatto una buona impressione anche in patria.