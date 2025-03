La Gazzetta dello Sport: il tassello mancante di Kean

Sarà per il Napoli, sarà per la corsa scudetto, sarà perché stamattina il mondo del calcio non regalava grandissime notizie, ma La Gazzetta dello Sport oggi dedica un'INTERA pagina alla Fiorentina. Ed è già un successo.

Ce lo dice la rosea: “Kean al Napoli non ha mai segnato”

E allora vi portiamo noi a pagina 21, che segue all'analisi sul Napoli, oggi avversario dei Viola appunto. “Kean e il tassello mancante: mai una rete agli Azzurri”, ci fa sapere la Gazzetta, con la speranza che sale dei tifosi gigliati di poter smentire la rosea fra qualche ora.

C'è anche una mini intervista a Giovanni Galli, doppio ex: “Azzurri favoriti, ma la Fiorentina con le big gioca meglio. Palladino sa quantomeno cosa fare, rispetto a quando affronta squadre che non prendono in mano il possesso del gioco”.

Beltran insieme a Moise (come se fosse una novità)

Il trafiletto in alto a destra parla anche della probabile formazione: “Si rivede Adli e c'è una chance per Beltran in attacco”. Come se l'argentino non avesse segnato ad Atene qualche giorno fa e non giocasse mai. Forse qualcuno sta ancora aspettando di rivedere Gudmundsson dal primo minuto? Aspetta e spera, direbbe qualcun altro, ndr.