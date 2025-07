Nell'intervista a Cronache di Spogliatoio, David De Gea ha parlato anche del suo anno sabbatico prima di approdare alla Fiorentina e degli allenamenti svolti con il preparatore Craig Ellison.

Gli allenamenti prima del ritorno in campo

“Quando ho deciso di fermarmi cercavo un allenatore che mi potesse aiutare. Trovare lui è stata una fortuna perché mi ha aiutato molto, dentro e fuori dal campo in questo momento di pausa. L'anno sabbatico? Non era previsto, ma credo sia stato fondamentale per me, mi sono ripreso sia fisicamente che psicologicamente. Gli ultimi anni al Manchester United non sono stati facili ed ero esausto. Ho capito che dovevo fermarmi ed è stato un anno bellissimo. Mi sono divertito, sono tornato al top grazie anche agli allenamenti".

Le sensazioni con la Fiorentina

"Mi ha aiutato molto a tornare a un ottimo livello che ho mostrato alla Fiorentina. Appena sono arrivato a Firenze mi sono sentito subito bene. Quando giochi nel Manchester vorresti giocare solo lì, avevo offerte da altri club inglesi ma sentivo che avevo bisogno di riposo. Credo sia andata bene, tornare alla Fiorentina è stata una grande scelta. Capisco i dubbi dopo un anno di stop, ma mi sentivo bene. Uno o due partite per recuperare le sensazioni e poi ero al top. Qui mi sono sentito a casa fin dal primo momento”