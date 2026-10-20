Kean ancora KO? L'ex attaccante della Fiorentina rischia anche di "perdere" il posto in Nazionale

Non è un periodo positivo per Moise Kean, ex attaccante della Fiorentina ora al Como, che potrebbe rientrare sabato in campo dopoi fastidi fisici. Come annunciato da Fabregas oggi in conferenza stampa, però, al momento non ci sono grandi certezze.

Le condizioni

La sua condizione precaria, infatti, potrebbe metterlo in dubbio per le convocazioni di novembre della Nazionale, che avrà gli impegni di Nations League.

Cambio in attacco?

E così, come riporta tuttomercatoweb.com, gli occhi di Mancini e del suo staff sono puntati su Antonio Raimondo del Frosinone, in prestito dal Bologna, autore di 7 gol in questo inizio di stagione. Dall'under 21 alla Nazionale maggiore. E così Kean potrebbe “perdere” il posto.