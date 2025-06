La Nazione: Alla Fiorentina non resta che attendere e sperare

La Nazione in edicola stamani si concentra sul calciomercato della Fiorentina e sul nuovo allenatore viola Stefano Pioli.

Prima pagina

In copertina il QS de La Nazione intitola a tutta pagina: “Kean in bilico, serve pazienza” e poi ancora “Da martedì la clausola diventa operativa”.

Pagine 4-5

Le pagine dedicate alla Fiorentina si aprono con un approfondimento sul caso Moise Kean: “Allerta rossa, calor viola”, e poi “Kean e le 52 tentazioni. Gattuso alleato a sorpresa, ma dipende tutto dal mondiale”. In taglio basso il quotidiano riporta una trattativa del mercato in entrata “Ritorno di fiamma per McAtee”. Nella pagina seguente La Nazione presenta un' intervista all'ex calciatore viola Kevin Mirallas: “A Pioli devo tantissimo, se non fosse andato via…”. In taglio basso un approfondimento sul nuovo staff del tecnico viola “Volti nuovi e conferme, ma per la tattica tutto resta in famiglia”.