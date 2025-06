E dalla scelta dell'allenatore dipenderà anche il futuro di alcuni giocatori: due su tutti in bilico

La Nazione in edicola questa mattina analizza la situazione e il futuro dei giocatori viola, in vista anche di quella che sarà la scelta della dirigenza della Fiorentina sul nuovo tecnico. Il quotidiano sottolinea come, se da una parte c'è una base solida da cui i dirigenti vorrebbero ripartire (De Gea, Dodo, Gosens, Mandragora, Kean), dall'altra ci sono giocatori il cui futuro sarà scelto in base al prossimo tecnico.

In particolare sotto la lente d'ingrandimento al momento ci sono Danilo Cataldi e Lucas Beltran. Se con Palladino il riscatto del primo era cosa certa, adesso toccherà al nuovo allenatore dare il proprio benestare al riscatto del centrocampista dalla Lazio per 4 milioni. Una cifra di certo non elevata, soprattutto se il giocatore mostrerà una tenuta fisica buona.

Su Beltran la riflessione sarà prettamente tattica. Il giocatore è seguito dal River Plate che lo vorrebbe di nuovo in biancorosso in Argentina. Le riflessioni sul suo futuro sono posticipate di qualche settimana.