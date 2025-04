Champions League, l'Inter soffre ma elimina il Bayern Monaco. Real Madrid, adios alla remuntada

Seconda serata di Champions League, in cui era presente una squadra italiana in campo. L'Inter di Simone Inzaghi è stata impegnata in un incontro durissimo contro il Bayern Monaco, ricco di emozioni e di reti. La gara è stata sbloccata dai bavaresi, con Harry Kane, ma i nerazzurri l'hanno prima ripresa con Lautaro Martinez e poi con un colpo di testa di Pavard. L'ex Juve De Ligt ha riportato il risultato in parità ma nonostante il forcing finale dei tedeschi, è finita 2-2. Sarà Inter-Barcellona in semifinale.

Niente remuntada per il Real

Nell'altra gara della serata, quella che poteva essere la remuntada del Real Madrid, non c'è stata la sorpresa che in molti si aspettavano. I Blancos infatti non sono riusciti a ribaltare il risultato e sono stati clamorosamente eliminati dall'Arsenal. Per la cronaca, il match è stato segnato dal rigore sbagliato da Saka, che poi però ha trovato la porta nella ripresa. Vinicius ha poi pareggiato i conti ma alla fine i Gunners l'hanno addirittura vinta con una rete di Martinelli. 2-1 Arsenal che batte il Real anche al ritorno.