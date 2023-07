UFFICIALE: Parisi è un nuovo giocatore della Fiorentina

Mancava solo l'ufficialità, adesso arrivata: la Fiorentina, tramite comunicato ufficiale, ha confermato l'acquisto di Fabiano Parisi dall'Empoli a titolo definitivo. Una trattativa già chiusa da giorni, mancava soltanto la firma arrivata con calma durante la giornata delle visite mediche, svolte questa mattina.

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall’Empoli FC. Fabiano Parisi, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A. Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21”.