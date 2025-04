L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato a Sky dopo il pareggio di Milano: “Grande partita di coraggio e di personalità. Potevamo vincere, ma potevamo anche perdere questa gara. Mi è piaciuto tutto quello che ha messo in campo la squadra”.

Su Gudmundsson uscito col broncio dal campo: “Tutti i calciatori vogliono restare in campo, però per me sono tutti quanti importanti. Avevo bisogno di forze fresche perché il Milan aveva fatto cambi e stava spingendo”.

Poi: "Il Milan andava in preventiva su Kean, perché avevano paura nelle ripartenze. Ha fatto un'altra grande prestazione di sacrificio e di qualità. Ma tutti hanno fatto una grande prova, compreso il nostro fenomeno portiere. Erano anni che non vedevo una gara così avvincente nel campionato italiano".

Sull'obiettivo Champions ha detto: "Devo fare il pompiere, tenere il profilo basso. Dobbiamo continuare così perché abbiamo preso una bella strada. Abbiamo uno stato di forma importante e tanto entusiasmo. Dobbiamo essere ambiziosi ma tenere testa bassa e pedalare ce la giocheremo fino alla fine".

Infine: “Contro le squadre di medio-bassa classifica abbiamo avuto indecisioni e perso punti per strada, dobbiamo fare punti e prestazioni anche contro queste formazioni. Questo è il nostro obiettivo”.