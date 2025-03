Una Fiorentina pazza, ma quelle due vittorie lì non possono essere frutto del caso. Palladino, in un modo o in un altro, riesce sempre a salvarsi

E’ una Fiorentina pazza, che quest’anno abbatte 3 a 0 Inter e Juventus e poi cade in partite inspiegabili, contro avversarie nettamente inferiori. Palladino, nel bene e nel male, però riesce sempre a salvarsi, tirando fuori il meglio proprio nelle situazioni più difficili, quando è ad un passo dall’esonero.

Terza volta

E’ accaduto per la terza volta e non può essere un caso. Segno di bravura e di nervi saldi, ma anche di uno spogliatoio che probabilmente, alla fine dei conti, sta dalla sua parte. Lo si è visto nei momenti delicati e decisivi della stagione. E poi la crescita, di calciatori che oggi stanno trovando la forma migliore dopo mesi difficili: Gudmundsson ma non solo.

Giusto non gettare via tutto

Oggi, la classifica non è più brillante come tre mesi fa, ma questo finale di stagione sia in campionato che in Europa può ancora riservare sorprese. Ed è stato giusto non gettare via il bambino con i panni sporchi. Palladino non sarà quello di inizio stagione, ma non poteva nemmeno essere diventato scarso tutto insieme. Oggi ha recuperato giocatori importanti, ha battuto club più forti, ha trovato e cercato quella compattezza che serve in determinate circostanze e nel momento decisivo della stagione. E allora non può far paura un calendario ancora in salita, come non può far paura una quarto di finale di Conference alla portata dei viola.

Fagioli, Folorunsho, ma anche Pablo Mari, in questo momento vogliono dire tanto. C’è voluto un po’ di tempo, forse anche più del previsto, per inserire i nuovi arrivati a gennaio. Ma oggi, ad un paio di mesi dalla fine la sensazione è che ci sarà da divertirsi e che la Fiorentina ci arriva bene, in forma, non con il fiato corto come tanti altri club.

Vittorie non casuali

Quella squadra sotto la curva a fine partita che canta ‘chi non salta è bianconero’, sa di una storia bella che potrebbe trovare un finale entusiasmante. Questa è una squadra, nel bene e nel male e forse lo è sempre stata, anche quando è stata sommersa, giustamente, dalle critiche. Ma oggi le vittorie schiaccianti contro Inter e Juventus ci dicono che non possono essere frutto del caso.