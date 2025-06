Durante un’intervista a Lady Radio, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha anche accennato alla questione legata allo stadio Franchi.

“Stadio? Sono dell’idea che l’interesse del Comune e della Fiorentina sia lo stesso: avere uno stadio riqualificato. Dove si può lavorare insieme bisogna farlo. Non abbiamo ancora orizzonti temporali, quando avremo le novità le diremo”.

"Soldi mancanti? Dove si può collaborare bisogna sempre collaborare, vale per lo stadio come per altre realtà che siamo riusciti a recuperare e far rinascere grazie a collaborazioni con tante realtà del territorio”.