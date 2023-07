Kamil Grabara potrebbe essere il nuovo portiere della Fiorentina. Ciò che i tifosi viola sperano è che con lui si possa fare un salto di qualità, andando a migliorare quegli aspetti su cui Terracciano ha dimostrato di avere qualche lacuna. La redazione di Fiorentinanews.com ha chiesto ad Aleksander Bernard, giornalista dell'edizione polacca di Sport, quali sono le caratteristiche di Grabara e quale considerazione si ha di lui in Polonia:

A Firenze viene criticato Terracciano perché spesso non riesce a compiere parate decisive. Pensa invece che Grabara sia un portiere che porta tanti punti alla squadra alla fine del campionato?

Da questo punto di vista credo che la Fiorentina farebbe un salto di qualità notevole prendendo Grabara. E’ un portiere in grado di salvare la squadra nei momenti decisivi, l’anno scorso per esempio ha permesso al Copenaghen di pareggiare 0-0 contro il Manchester City in Champions League, parando un rigore nella gara di ritorno in Danimarca. All’andata invece, quando finì 5-0 per gli inglesi, Grabara effettuò tante parate strepitose e si guadagnò i complimenti da Pep Guardiola in persona. Il portiere polacco potrebbe portare tanti punti alla Fiorentina al termine della stagione.

Grabara è nel giro della nazionale polacca fin dall’under 16: potrebbe essere lui l’erede di Szczesny nella Nazionale maggiore?

Penso proprio di sì, lo stesso Szczesny ha dichiarato che il futuro della Nazionale polacca è in ottime mani con Grabara. Si dice addirittura che il portiere della Juventus abbia suggerito il nome di Grabara al club bianconero, per prendere il suo posto quando lascerà Torino.

La Fiorentina ha già avuto un portiere polacco di recente, ovvero Dragowski: facendo un confronto, come reputa Grabara rispetto a lui?

Grabara ha molto più potenziale rispetto a Dragowski, benché fino a una decina di mesi fa avremmo forse indicato quest’ultimo come futuro titolare della Nazionale. Nel frattempo però Grabara è migliorato tantissimo, e sarebbe bello che arrivasse alla Fiorentina diventando un elemento importante della squadra. Spero che Grabara possa vestire la maglia viola ed essere all’altezza di un altro portiere polacco che l’ha preceduto, ossia Artur Boruc.