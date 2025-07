Intanto Lafont va in prestito in Grecia... e riforma una vecchia coppia di portieri della Fiorentina

Una sola stagione, e non particolarmente fortunata, con la maglia della Fiorentina. Alban Lafont ha trovato poi continuità in Francia, al Nantes, club di cui negli anni è diventato capitano e punto di riferimento. Ora però il portiere francese si appresta a cominciare una nuova avventura, con la Fiorentina in un certo senso di nuovo nel destino…

Una vecchia conoscenza

In queste ore, infatti, il Panathinaikos ha ufficializzato l'ingaggio del portiere in prestito secco. Lafont giocherà quindi la prossima stagione nel club greco, dove ritroverà (salvo ulteriori sviluppi di mercato) Bartlomiej Dragowski. I due componevano la coppia di portieri della Fiorentina nella stagione 2017/18, con il polacco che subentrò al francese in alcune partite.