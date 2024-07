Ribery torna ad essere un cittadino di Bagno a Ripoli

Franck Ribery è di nuovo cittadino di Bagno a Ripoli. Il campione francese, che per due stagioni ha indossato la maglia della Fiorentina (dal 2019 al 2021), deliziando i tifosi con i suoi colpi di classe, sta frequentando il corso per allenatori a Coverciano, che terminerà a settembre.

Un territorio a cui è affezionato

In questi mesi ha deciso di tornare a viviere a Bagno a Ripoli, un territorio a cui è rimasto affezionato nonostante il furto che subì quattro anni fa, nel luglio 2020, nella villa che aveva affittato sulla collina di Sant’Andrea a Morgiano.

Villa con piscina

Stavolta ha scelto le colline sopra l’Antella, dove ha preso in affitto una villa con piscina in zona Picille. A fargli compagnia i cugini, mentre la famiglia è rimasta a Monaco di Baviera. Potrebbe trattarsi della stessa villa che ospitò il difensore tedesco Marvin Compper, in maglia viola dal gennaio 2013 al giugno 2014.

Non è escluso che l’ormai ex calciatore, terminato il corso di Coverciano, cerchi una sistemazione come allenatore per restare in zona.